Jefferson, do Fed, avalia que juros atuais deixam BC bem posicionado para futuros ajustes

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Phillip Jefferson, disse nesta sexta-feira, 16, que a atual política monetária do BC dos EUA está "bem posicionada" para quando for necessário ajustar a taxa de juros, e que no momento ela se encontra num nível neutro - sem retrair ou impulsionar a economia.

"Os juros atuais nos deixam bem posicionados para determinar o momento de ajustes futuros na política monetária", disse Jefferson, em comentários preparados para um evento na Flórida, acrescentando que o Fed terá como base os dados que forem sendo divulgados e a evolução do cenário macroeconômico.

O dirigente também afirmou estar otimista em relação à economia, destacando os avanços da inflação em direção à meta de 2%, apesar de ainda a considerar elevada. "Vejo a economia se expandindo a um ritmo sólido de cerca de 2% no curto prazo", disse.

Ele ainda ponderou que a alta dos preços de bens básicos no ano passado seja incompatível com essa trajetória à meta, mas disse acreditar que "os efeitos das tarifas sobre a inflação não sejam duradouros", mas sim um ajuste "pontual no nível de preços especialmente com as expectativas de inflação permanecendo ancoradas".

Sobre o mercado de trabalho, Jefferson disse que os riscos geopolíticos atualmente são o principal fator para que o cenário seja de uma cautela maior. Para ele, a tendência é que as contratações se estabilizem ao longo deste ano.

"As empresas estão de olho nos riscos e nos juros antes de fazerem novos planos de contratação", avalia ele ao dizer que o mercado de trabalho está "menos dinâmico" do que anteriormente.

O vice-presidente do Fed também saiu em defesa da independência do BC, reafirmando o cumprimento do mandato duplo pelas autoridades da instituição. "Um banco central independente tende a prover melhores resultados", disse ele.

