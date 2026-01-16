IPP cai 0,37% em novembro ante queda de 0,47% em outubro, revela IBGE

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 0,37% em novembro, informou nesta sexta-feira, 16, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de outubro foi revista de uma redução de 0,48% para uma queda de 0,47%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.