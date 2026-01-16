IPC-S acelera a 0,43% na 2ª quadrissemana de janeiro, após 0,40% na 1ª prévia, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou a 0,43% na segunda quadrissemana de janeiro, após registrar alta de 0,40% na quadrissemana anterior, conforme informações divulgadas nesta sexta-feira, 16, pelo Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado de hoje, o IPC-S acumula alta de 4,43% em 12 meses.

Houve acréscimo em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de janeiro: Transportes (0,36% para 0,58%), Alimentação (0,48% para 0,63%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,19% para 0,34%) e Despesas Diversas (0,10% para 0,15%).