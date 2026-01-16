Índice de confiança das construtoras dos EUA cai a 37 em janeiro

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês), recuou dois pontos em janeiro, a 37. A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de estabilidade em 39 pontos no período.

Leituras abaixo de 50 indicam que mais construtoras veem as condições como ruins do que boas.