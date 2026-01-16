IGP-10 de janeiro sobe 0,29% ante alta de 0,04% em dezembro, revela FGV

O resultado ficou perto do teto das estimativas, de 0,30%, encontrado em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo piso era de 0,04%, com mediana em 0,23%. A alta mensal de 0,29% é a mesma do ano. Em 12 meses, o indicador acumula recuo de 0,99%.

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) subiu 0,29% em janeiro, após alta de 0,04% em dezembro, divulgou nesta sexta-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) subiu 0,24% em janeiro, ante queda de 0,03% em dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) avançou 0,39% em janeiro, depois de um aumento de 0,21% em dezembro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,47% em janeiro, ante alta de 0,22% em dezembro.

O período de coleta de preços para o índice de janeiro foi de 11 de dezembro a 10 de janeiro.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.