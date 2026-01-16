Hassett diz que independência do Fed é essencial e que Casa Branca a 'respeita muito'

O conselheiro econômico nacional dos Estados Unidos, Kevin Hassett, afirmou que a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) é "essencial para a estabilidade econômica" e disse que a Casa Branca "respeita muito" a autonomia do banco central, em meio a questionamentos recentes envolvendo a autoridade monetária. Segundo ele, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, não pretende interferir no funcionamento do Fed, mesmo diante de investigações do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) em curso.

Em entrevista à Fox Business, Hassett ressaltou que o presidente do Fed, Jerome Powell, "é um bom homem" e afirmou esperar que a apuração conduzida pelo DoJ "não termine em nada" contra ele. Para o assessor, a investigação se limita a um "pedido simples de informações", inclusive sobre eventuais estouros de custos na reforma de prédios da instituição, e deve avançar rapidamente sem maiores consequências. Ele acrescentou que, se um dia assumisse o comando do banco central, teria "compromisso com a transparência" e com a independência da instituição.