Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,46%

Pontos: 164.799,98

Máxima de +0,18% : 165.872 pontos

Mínima de -0,89% : 164.100 pontos

Volume: R$ 33,84 bilhões

Variação em 2026: 2,28%

Variação no mês: 2,28%

Dow Jones: -0,17%

Pontos: 49.359,33

Nasdaq: -0,06%

Pontos: 23.515,39

Ibovespa Futuro: -0,69%

Pontos: 166.400

Máxima (pontos): 167.985

Mínima (pontos): 165.815

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,61

Variação: -0,83%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,04

Variação: +0,79%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,91

Variação: +0,05%

Ambev ON

Preço: R$ 14,10

Variação: +0,43%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,98

Variação: +0,27%

Vale PNA

Preço: R$ 78,88

Variação: +0,04%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,61

Variação: -0,05%

Vale ON

Preço: R$ 78,88

Variação: +0,04%

Itausa PN

Preço: R$ 12,03

Variação: -1,23%

Global 40

Cotação: 679,537 centavos de dólar

(15/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3721

Venda: R$ 5,3726

Variação: +0,08%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,49

Venda: R$ 5,59

Variação: -0,05%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3792

Venda: R$ 5,3798

Variação: -0,09%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4900

Venda: R$ 5,5670

Variação: +0,11%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,3865

Variação: -0,03%

- Euro

Compra: US$ 1,1601 (às 18h28)

Venda: US$ 1,1601 (às 18h28)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2300

Venda: R$ 6,2310

Variação: -0,06%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2100

Venda: R$ 6,3760

Variação: -2,21%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.595,40 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,61%

