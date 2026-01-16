Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exportação brasileira de frutas bate recorde pelo terceiro ano consecutivo em 2025

Autor Agência Estado
As exportações brasileiras de frutas alcançaram US$ 1,45 bilhão em 2025, um novo recorde histórico pelo terceiro ano consecutivo, com crescimento de 12% em valor e 19,6% em volume em relação ao ano anterior. As informações são da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

Segundo a entidade, o resultado consolida a fruticultura como um dos segmentos mais dinâmicos do agronegócio nacional e reforça as perspectivas positivas para 2026, especialmente diante do avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), cujos efeitos vão se refletir na competitividade dos produtos brasileiros no exterior. No curto prazo, a uva terá a sua tarifa zerada, melhorando a competitividade dessa fruta no mercado internacional já que os principais concorrentes do Brasil já não pagam tarifas para ingressar nos países da UE, explicou a Abrafrutas em comunicado.

Conforme a entidade, o desempenho expressivo do ano passado é resultado direto do trabalho do fruticultor-exportador brasileiro que, mesmo diante de um cenário desafiador em 2025, marcado por incertezas no comércio internacional, aumento de tarifas e custos logísticos elevados, manteve a produção, investiu em qualidade, sustentabilidade e rastreabilidade, e continuou entregando frutas com padrão internacional.

Algumas frutas se destacaram nas exportações brasileiras ao longo do ano, como:

- manga: Mesmo com uma pequena retração no valor exportado, com impacto da taxação para o mercado norte-americano, a manga manteve a liderança entre as frutas brasileiras exportadas em 2025. O produto somou US$ 335 milhões, com queda de 4% em valor, mas registrou crescimento expressivo de 12,59% em volume, totalizando cerca de 280 mil toneladas embarcadas ao longo do ano;

- melão: US$ 231 milhões, aumento de 24,9%; - limão e lima: US$ 199 milhões, alta de 1,5%;

- uva: A exemplo da manga, a uva também registrou leve retração em valor, mas manteve posição de destaque entre as frutas mais exportadas pelo Brasil em 2025. As exportações somaram US$ 158 milhões, com queda de 0,13% em valor e crescimento de 5,62% em volume, o que corresponde ao embarque de aproximadamente 62 mil toneladas para o mercado internacional;

- melancia: US$ 115 milhões, alta de 57,1%.

Segundo o presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, com a consolidação dos resultados de 2025 e o avanço do acordo Mercosul-União Europeia, a expectativa do setor é de um novo ciclo de crescimento.

As reduções tarifárias previstas no acordo serão implementadas de forma gradual para a maioria das frutas exportadas. A uva, como dito anteriormente, terá tarifa zerada imediatamente após a entrada em vigor, enquanto produtos como melancia, melão e limão passarão por um período de transição de 7 a 10 anos, com redução escalonada até a eliminação total das tarifas.

