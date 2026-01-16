Em visita a Pequim, premiê do Canadá busca reduzir a dependência dos Estados Unidos

Xi disse que a relação com o Canadá está sendo reconstruída desde outubro, quando se reuniu com Carney pela primeira vez, na Coreia do Sul. "Pode-se dizer que nosso encontro no ano passado abriu um novo capítulo na melhoria das relações China-Canadá", disse o líder chinês.

O presidente da China, Xi Jinping, recebeu nesta quinta-feira (15) o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em Pequim. Os dois líderes prometeram aprimorar a relação bilateral, após anos de atritos.

Primeiro chefe de Estado canadense a visitar a China em oito anos, Carney afirmou que melhores relações entre os países contribuiriam para o aprimoramento do sistema de governança global, que apontou estar "sob grande pressão".

Antes de embarcar para Pequim, Carney disse que busca construir uma economia menos dependente dos Estados Unidos em um momento de "disrupção do comércio global".

Os dois líderes se comprometeram em cooperar em áreas como agricultura, energia e finanças, mas não houve qualquer avanço sobre tarifas, que são um ponto de discórdia entre a China e o Canadá.

O governo canadense impôs taxação de 100% sobre carros elétricos chineses e de 25% sobre aço e alumínio, assim como fizeram os Estados Unidos. Em resposta, a China tarifou em 100% o óleo e o farelo de canola e em 25% a carne suína e os frutos do mar canadenses. Fonte: Associated Press.