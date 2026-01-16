CPI da Alemanha (final) tem variação anual de 1,8% em dezembro e fica em linha com previsão

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 1,8% em dezembro de 2025, ante 2,3% em novembro, segundo pesquisa final divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta sexta-feira, 16. O dado confirmou indicador preliminar do mês e as expectativas de analistas consultados pela FactSet. Em relação a novembro, o CPI alemão se manteve estável em dezembro, confirmando a prévia e as projeções compiladas pela FactSet.