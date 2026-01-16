Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concessões vão trazer R$ 33 bi de investimentos para o RJ até 2028, mostra Firjan

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As concessões deverão assegurar um fluxo relevante de investimentos no Estado do Rio de Janeiro ao longo do próximo triênio - 2026-2028 -, segundo levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). Os investimentos confirmados somam aproximadamente R$ 33,3 bilhões no período, informou a entidade.

Entre os destaques estão a concessão Rio-São Paulo, que abrange a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e a Rodovia Rio-Santos (BR-101), assim como a concessão Rio-Valadares, que contempla as BR-116, BR-465 (antiga Rio-São Paulo) e BR-493 (Arco Metropolitano), além da nova concessão da BR-040, no trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora.

"Adicionalmente, ressalta-se o investimento na construção do Anel Viário de Campo Grande que, embora não se configure como uma concessão, constitui um projeto estruturante de grande relevância para a melhoria da mobilidade urbana e da logística na Zona Oeste da capital", explicou a Firjan, informando que os investimentos previstos nesse segmento alcançam cerca de R$ 7,63 bilhões ao longo do próximo triênio.

Também no âmbito da concessão RJ-SP, a Firjan destacou a reconfiguração da Serra das Araras, considerada uma das intervenções rodoviárias mais relevantes do País. O novo traçado inclui pista de subida com quatro faixas por sentido, 24 viadutos e duas rampas de escape, aliviando gargalos logísticos entre os principais pólos econômicos do Sudeste.

Além do modal rodoviário, o Estado deverá receber investimentos relevantes nos setores ferroviário e portuário, informou a entidade.

"Destaca-se a renovação da concessão da Malha Sudeste, operada pela MRS Logística, com investimentos estimados em R$ 318 milhões. No setor portuário, sobressaem os aportes previstos para o novo terminal de minério de ferro no Porto de Itaguaí, bem como para a modernização dos terminais do Porto do Rio de Janeiro, cujos investimentos superam R$ 870 milhões", disse a Firjan em nota.

Energia

O segmento de energia, porém, lidera a corrente de investimentos, com quase metade do previsto. A Light e a Enel preveem aplicar R$ 14,64 bilhões em modernização e reforço da rede, elevando a resiliência do sistema elétrico. No saneamento, os quatro blocos da antiga Cedae, operados por Aegea, Águas do Brasil e Iguá Saneamento, somam R$ 8,34 bilhões voltados à expansão da cobertura de água e esgoto, redução de perdas e atualização de ativos.

Também estão previstos R$ 1,49 bilhão em projetos menores, como a estação de metrô da Gávea, leilões de transmissão e obras no Aeroporto de Jacarepaguá.

Radar

Segundo a Firjan, além dos contratos firmados, o Estado mantém no radar uma carteira potencial de quase R$ 53 bilhões, travada por pendências de licenciamento, modelagem ou financiamento, com destaque para o Anel Ferroviário do Sudeste (EF-118), ferrovia estratégica, voltada à integração entre portos e polos industriais da região Sudeste.

"O projeto apresenta elevado potencial para ampliar a eficiência logística do comércio exterior, ao atrair cargas do Centro-Oeste e do interior de Minas Gerais para os portos fluminenses, fortalecendo o Rio de Janeiro como um hub logístico nacional", avaliou o levantamento.

A futura reorganização dos aeroportos Internacional Tom Jobim, (Galeão) e Santos Dumont, o Terminal de Ponta Negra (Porto de Jaconé), novos terminais de granéis nos portos do Rio e de Itaguaí, a possível prorrogação da Ferrovia Centro-Atlântica e o projeto Rio AI City - destinado à implantação de data centers - completam o mapa de oportunidades, concluiu a Firjan.

