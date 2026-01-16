Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com criação de 'fila nacional', INSS quer reduzir tempo de espera por benefícios

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, disse que o órgão adotou medidas que devem ajudar a reduzir a fila de espera para o recebimento dos benefícios da seguridade social. Em entrevista à GloboNews, ele afirmou que um deles é a criação de uma "fila nacional" para a análise dos pedidos.

Segundo Waller, os servidores do INSS poderão fazer hora extra para analisar os processos e reduzir a fila de espera.

Diferentemente do que ocorria antes, porém, a análise poderá ser feita por servidores de qualquer lugar do Brasil, não só pelos servidores das regiões onde o processo foi aberto.

"Os benefícios serão analisados pelo tempo de espera", afirmou Waller.

A prioridade será a análise de pedidos de Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio por incapacidade temporária e salário-maternidade, "casos em que realmente o segurado não consegue trabalhar, precisa do amparo", disse Waller.

O presidente do INSS também disse que a contratação de 500 novos peritos médicos, efetivada em novembro, deve ajudar a agilizar as perícias.

Além disso, afirmou que em janeiro o sistema do INSS será paralisado por três dias para modernização que o deixará "mais confiável".

Waller disse que por motivos técnicos 600 mil benefícios de prestação continuada ficaram paralisados no final do ano passado mesmo com os servidores já tendo feito a análise do processo, mas que em janeiro isso deve ser compensado.

