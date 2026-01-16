Bolsas europeias têm direções divergentes com setor de defesa em alta com Groenlândia

São Paulo, 16/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única, com Londres em alta destoante das perdas das demais praças continentais na região. Apreensões com defesa mantêm demanda por ativos relacionados.

Por volta das 7h41 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,03%, a 614,38 pontos. A Bolsa de Londres marcava alta de 0,13%, a de Paris cedia 0,39% e a de Frankfurt perdia 0,10%. O mercado de Milão tinha queda de 0,21% e o de Lisboa, por sua vez, tinha perda de 0,09%. Madri tinha baixa de 0,10%.

A Rússia protestou contra o envio de tropas da Otan à Groenlândia, classificando a presença reforçada como parte de uma "militarização acelerada" do Ártico. A embaixada russa na Bélgica, sede da organização, afirmou que a ilha está sendo usada como pretexto contra Moscou e Pequim.

No setor de defesa, a Rheinmetall ganhava 0,76% em Frankfurt. A Leonardo avançava 2,2% em Milão.

A Siemens Energy subia 3,3% e a RWE AG avançava 0,45% na bolsa alemã. As ações da Porsche Automobil tomavam rota distinta e cediam 2% após dados de vendas da montadora. As entregas de carros caíram 10% em 2025, devido à desaceleração da demanda causada pela queda nos gastos com luxo na China e à interrupção da produção dos modelos 718 Boxster e 718 Cayman ao longo do ano.