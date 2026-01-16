Bolsas da Ásia fecham mistas com salto em Taiwan com TSMC e acordo com EUA

São Paulo, 16/01/2026 - A Bolsa de Taiwan disparou embalada pelos resultados e projeções da gigante de semicondutores TSMC e por um acordo comercial com os EUA. O mercado sul-coreana prolongou suas máximas de fechamento em dia misto para outros mercados asiáticos. Em direção oposta, Tóquio cedeu.

O índice Taiex subiu 1,9% em Taiwan, a 31.408,70 pontos, em patamar recorde, segundo a CNBC. A TSMC subiu 2,96% após resultados no quarto trimestre acima das expectativas, com uma margem bruta superior a 60%. A empresa também projetou um crescimento de vendas de quase 30% em 2026 e planeja investimentos de capital de até US$ 56 bilhões, um valor recorde para o ano.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, confirmou ontem que Taiwan terá uma tarifa de 15% sobre suas exportações e adicionou que a TSMC acabou de comprar centenas de acres perto de uma planta no estado do Arizona. O acordo comercial provavelmente eliminará um obstáculo para a TSMC, afirmam analistas da Bernstein. O acordo implica que, se a TSMC eventualmente tiver 40% de sua capacidade produtiva nos EUA, o restante de suas exportações para os EUA estará isento de tarifas, dizem os analistas.

Em Seul, o Kospi prolongou seus ganhos ao fechar com alta de 0,9%, em 4.840,74 pontos, marcando 11 sessões com fechamentos em patamares recordes. A Bolsa de Valores da Coreia (KRX) pretende implementar um regime de negociação 24 horas por dia até dezembro do próximo ano, visando aumentar a competitividade do mercado de capitais coreano, segundo executivos da empresa, informou o Korea Times.

O índice japonês Nikkei recuou 0,32%, aos 53.936,17 pontos.