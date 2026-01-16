Bolsas da Ásia fecham mistas com salto em Taiwan com TSMC e acordo com EUA
Por Patricia Lara*
São Paulo, 16/01/2026 - A Bolsa de Taiwan disparou embalada pelos resultados e projeções da gigante de semicondutores TSMC e por um acordo comercial com os EUA. O mercado sul-coreana prolongou suas máximas de fechamento em dia misto para outros mercados asiáticos. Em direção oposta, Tóquio cedeu.
O índice Taiex subiu 1,9% em Taiwan, a 31.408,70 pontos, em patamar recorde, segundo a CNBC. A TSMC subiu 2,96% após resultados no quarto trimestre acima das expectativas, com uma margem bruta superior a 60%. A empresa também projetou um crescimento de vendas de quase 30% em 2026 e planeja investimentos de capital de até US$ 56 bilhões, um valor recorde para o ano.
O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, confirmou ontem que Taiwan terá uma tarifa de 15% sobre suas exportações e adicionou que a TSMC acabou de comprar centenas de acres perto de uma planta no estado do Arizona. O acordo comercial provavelmente eliminará um obstáculo para a TSMC, afirmam analistas da Bernstein. O acordo implica que, se a TSMC eventualmente tiver 40% de sua capacidade produtiva nos EUA, o restante de suas exportações para os EUA estará isento de tarifas, dizem os analistas.
Em Seul, o Kospi prolongou seus ganhos ao fechar com alta de 0,9%, em 4.840,74 pontos, marcando 11 sessões com fechamentos em patamares recordes. A Bolsa de Valores da Coreia (KRX) pretende implementar um regime de negociação 24 horas por dia até dezembro do próximo ano, visando aumentar a competitividade do mercado de capitais coreano, segundo executivos da empresa, informou o Korea Times.
O índice japonês Nikkei recuou 0,32%, aos 53.936,17 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,3%, a 4.101,91 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,1%, a 2.686,56 pontos.
O Hang Seng cedeu 0,3% em Hong Kong, a 26.844,96 pontos. A Hua Hong Semiconductor marcou alta de 7,4%, e a Yangtze Optical Fibre teve um salto de 5,9%.
Na Oceania, a bolsa australiana teve alta e o S&P/ASX 200 ganhou 0,48%, a 8.903,90 pontos.
* Com informações da Dow Jones Newswires