Bessent: Estou confiante de que Suprema Corte não passará por cima da autoridade do presidente

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta sexta-feira, 16, que está confiante de que a Suprema Corte não passará por cima da autoridade do presidente americano, ao decidir sobre a legalidade das tarifas da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). "Acho difícil que a Suprema Corte decidirá contra o governo. Há muito em jogo nessa decisão, o risco de tudo isso ser revertido é baixo. A Suprema Corte permitirá a continuidade das políticas econômicas, estamos trazendo muita receita e investimentos", disse em entrevista à Fox Business.

Segundo ele, há muita coisa em jogo além de reembolsos de tarifas, alegando que só foi possível uma extensão do acordo comercial com a China graças a IEEPA e que o Irã estava "matando pessoal cruelmente" até Trump colocar sanções.