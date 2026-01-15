Zona do euro: produção industrial sobe 0,7% em novembro ante outubro

A produção industrial na zona do euro subiu 0,7% em novembro ante outubro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,6% no período. Na comparação anual, a produção do bloco aumentou 2,5% em novembro, ante previsão de 2,7%. A Eurostat revisou em baixa os dados de produção industrial de outubro, de alta de 0,8% para 0,7% na comparação mensal e de avanço anual de 2% para 1,7%.