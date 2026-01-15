Vendas no varejo sobem 1% em novembro ante o mês anterior, revela IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pelo projeções Broadcast, de alta de 0,9%, com piso de queda de 1% e mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com novembro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,3% em novembro, resultado que também superou o teto das estimativas, que iam desde uma queda de 2,4% até uma alta de 1,2% (mediana de 0,1%). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).