Vendas no varejo cresceram 1,5% até novembro de 2025

As vendas no varejo cresceram 1% em novembro de 2025 em comparação com outubro de 2025. Já em relação a novembro de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 1,3%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados mostram ainda que, no ano de 2025, de janeiro até novembro, as vendas no varejo registraram alta de 1,5%. O acumulado nos 12 meses anteriores, ou seja, de novembro de 2024 a novembro de 2025, foi também registrou um crescimento de 1,5%. Segundo a divulgação, entre outubro e novembro de 2025, na série com ajuste sazonal, o comércio varejista teve taxas positivas em sete das oito atividades pesquisadas: Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,1%); Móveis e eletrodomésticos (2,3%);

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (2,2%); Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,0%); Livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%);

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%); Combustíveis e lubrificantes (0,6%) O único resultado negativo foi em tecidos, vestuário e calçados (-0,8%). Na mesma comparação, o comércio varejista ampliado apresentou um resultado positivo, com material de construção (0,8%), e outro negativo, com veículos e motos, partes e peças (-0,2%).

O comércio varejista ampliado inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo. Comparação com 2024 O grupamento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação cresceu 9,9% em novembro de 2025, ante o mesmo mês do ano anterior, maior variação no campo positivo dentre todos os setores e terceiro resultado consecutivo de crescimento após queda de 0,7% em agosto. As vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria cresceram 7,2% frente a novembro de 2024, 33º alta consecutiva. Segundo o IBGE, o setor exerceu a maior influência interanual sobre o volume de vendas do varejo: 0,6 pontos percentuais do crescimento total de 1,3%.