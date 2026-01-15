União honra R$ 11,08 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais em 2025

A União honrou R$ 11,08 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais em 2025, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 15. Quem teve mais valores honrados foram os Estados do Rio de Janeiro (R$ 4,69 bilhões, 42,35% do total), Minas Gerais (R$ 3,55 bilhões, 32,05% do total) e Rio Grande do Sul (R$ 1,59 bilhão, 14,37% do total).

Eles estão inseridos no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que prevê que a União honre as operações de crédito garantidas do Estado incluídas no regime e não execute as contragarantias. Os valores não pagos pelos Estados são refinanciados em até 360 meses.