Trump diz que UE arrecada mais com multas a big techs dos EUA do que com impostos europeus

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a União Europeia (UE) ao afirmar que o bloco estaria tratando de forma "muito injusta" as empresas de tecnologia americanas. Ele comentou um gráfico - sem menção à fonte - que compara multas aplicadas a companhias dos EUA com a arrecadação de impostos pagos por empresas europeias do setor e destacou uma publicação que traz a mensagem de que a "UE arrecada mais com multas sobre empresas de tecnologia dos EUA do que com impostos de TODA a tecnologia pública europeia".

Na mesma publicação, Trump compartilhou um texto que diz que, em 2024, a UE multou empresas americanas de tecnologia em 3,8 bilhões de euros, enquanto companhias públicas europeias de internet teriam pago apenas 3,2 bilhões de euros em imposto de renda. A imagem compartilhada por ele lista empresas como Apple, Meta, Amazon, Uber, LinkedIn e OpenAI entre as mais afetadas por sanções financeiras, em contraste com grupos europeus de tecnologia.