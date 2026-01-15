Taxas de juros rondam ajustes após varejo mais forte

Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta quinta-feira, 15, mas o movimento é bem contido, após os números acima do esperado das vendas do varejo restrito e ampliado em novembro. Além disso, os rendimentos dos Treasuries também avançam. Logo mais, o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11h). Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,750%, de 13,735%, e o para janeiro de 2029 subia a 13,065%, de 13,043% no ajuste de quarta (14). O DI para janeiro de 2031 estava em 13,355%, de 13,338% no ajuste anterior.