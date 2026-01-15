Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros rondam ajustes após varejo mais forte

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Os juros futuros têm viés de alta na manhã desta quinta-feira, 15, mas o movimento é bem contido, após os números acima do esperado das vendas do varejo restrito e ampliado em novembro. Além disso, os rendimentos dos Treasuries também avançam. Logo mais, o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11h). Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,750%, de 13,735%, e o para janeiro de 2029 subia a 13,065%, de 13,043% no ajuste de quarta (14). O DI para janeiro de 2031 estava em 13,355%, de 13,338% no ajuste anterior.

