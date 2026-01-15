Silveira encontra CEO da Saudita SABIC e trata da 'ampliação da presença' no Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve reunido nesta quinta-feira, 15, com o CEO e membro do Conselho de Administração da Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Abdulrahman Al-Fageeh. Segundo a pasta, o encontro tratou das "possibilidades de ampliação da presença" da empresa nos setores de óleo, gás e petroquímica do Brasil. O ministro está em agenda oficial na Arábia Saudita.

A SABIC é uma das maiores empresas petroquímicas do mundo. Na reunião, Silveira convidou os executivos da companhia a conhecerem esse setor no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro - pólo nacional de produção de petróleo e gás. O argumento utilizado pelo ministro foi que o Brasil reúne "escala, estabilidade institucional e oportunidades para integração industrial", de acordo com o comunicado.