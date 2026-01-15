Safra 2026 alcançará 339,8 milhões de t e deve ser 1,8% menor ante a de 2025, diz IBGE

A safra agrícola de 2026 deve totalizar 339,8 milhões de toneladas, uma queda de 1,8% em relação a 2025. O resultado equivale a 6,3 milhões de toneladas a menos. Os dados são do terceiro Prognóstico da Safra Agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao segundo prognóstico, a safra de 2026 será 1,2% maior, 4,2 milhões de toneladas mais.

Já a safra de 2025 alcançou um recorde de 346,1 milhões de toneladas, 53,4 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 18,2%, segundo os dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro. Em relação ao levantamento de novembro, houve um aumento de 0,1% na estimativa, o equivalente a 196,1 mil toneladas a mais. Área A área colhida na safra agrícola de 2025 totalizou 81,6 milhões de hectares, 2,5 milhões de hectares a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 3,2%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao levantamento de novembro, houve uma alta de 58,531 mil hectares na estimativa da área colhida, elevação de 0,1%. Quanto à área a ser colhida na safra de 2026, a projeção é de 82,7 milhões de hectares, um crescimento de 1,4% em relação a 2025, ou 1,2 milhão de hectares a mais, de acordo com o terceiro Prognóstico da Safra Agrícola. As projeções apontam aumentos nas áreas do milho (2,3% ou mais 522,8 mil hectares, sendo de 9,2% ou mais 405,8 mil hectares para o milho 1ª safra e de 0,7% ou mais 117,0 mil hectares para o milho 2ª safra), soja (0,4% ou mais 208,2 mil hectares) e feijão 1ª safra (0,9% ou mais 10,7 mil hectares). Na direção oposta, a área deve ser menor para o algodão herbáceo em caroço (-5,7% ou -122,5 mil hectares) e arroz (-5,6% ou -97,9 mil hectares).