Safra 2025 é recorde para milho, soja, sorgo, algodão e café canephora, destaca IBGE

O País colheu neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão, sorgo e café canephora. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve aumentos de dois dígitos em 2025 para a soja (alta de 14,6%, para um recorde de 166,1 milhões de toneladas) e o milho (23,6%, para 141,7 milhões de toneladas). O milho 1ª safra terá alta de 12,3%, para 25,7 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 26,4%, totalizando 116 milhões de toneladas.