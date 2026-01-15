Rio Tinto fecha acordo de fornecimento de cobre com a Amazon Web Services para data centers

A Rio Tinto fechou um acordo de colaboração de fornecimento de cobre com a Amazon Web Services (AWS) por dois anos, que fará com que a empresa de tecnologia americana use o cobre Nuton em componentes de seus centros de dados nos EUA, de acordo com comunicado publicado nesta quinta-feira, 15. Segundo a mineradora, o metal pode ter uma variedade de aplicações, incluindo cabos elétricos.

O empreendimento Nuton da Rio Tinto promove uma mineração mais sustentável por biolixiviação na mina de cobre Johnson Camp da Gunnison Copper, menciona a nota. Essa abordagem, combinada com ferramentas digitais, permite uma rápida "escalabilidade" e adaptação da tecnologia a diferentes corpos de minério, reduzindo o caminho do conceito à produção.