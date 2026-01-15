Projeção de déficit primário para 2026 passa de R$ 72,100 bi para R$ 72,400 bi no Prisma Fiscal

A meta fiscal é de superávit de 0,25% porcentual do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, com tolerância de 0,25 ponto.

A mediana do Prisma Fiscal para o déficit primário do Governo Central em 2026 aumentou de R$ 72,100 bilhões em dezembro para R$ 72,400 bilhões em janeiro. A estimativa intermediária para 2027 cedeu de R$ 54,897 bilhões para R$ 51,970 bilhões. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta quinta-feira, 15. A coleta dos dados foi fechada no 5º dia útil de janeiro.

O governo negociou com o Congresso maneiras de obter a arrecadação necessária para fechar o orçamento de 2026. No fim de 2025, aprovou um corte linear nos benefícios tributários do governo e amplia a tributação sobre apostas eletrônicas, fintechs e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

A norma promove um corte linear nos incentivos fiscais e deve gerar arrecadação superior aos R$ 20 bilhões estimados como necessários para auxiliar o cumprimento da meta fiscal de 2026, que prevê superávit de R$ 34,3 bilhões.

Os economistas do mercado consultados pela SPE mantiveram as estimativas para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). A mediana para o fim de 2026 ficou em 83,70%. A projeção para 2027 ficou estável em 87%. A estimativa intermediária do Prisma Fiscal para o déficit nominal do governo central este ano subiu, saindo de R$ 1,009 trilhão para R$ 1,039 trilhão.

A mediana para a arrecadação federal passou de R$ 3,085 trilhões para R$ 3,082 trilhões em 2026, e caiu de R$ 3,277 trilhões para R$ 3,258 trilhões em 2027. Com isso, a estimativa intermediária para a Receita Corrente Líquida (RCL) do governo central passou de R$ 2,513 trilhões para R$ 2,510 trilhões este ano, e de R$ 2,680 trilhões para R$ 2,664 trilhões no próximo.