PIB da Alemanha cresce 0,2% em 2025 após dois anos de recessão
O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu 0,2% em 2025, retomando a expansão após dois anos de recessão, de acordo com dados publicados hoje pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.
"Após dois anos de recessão, a economia alemã voltou a crescer. O crescimento deve-se principalmente ao aumento do consumo final das famílias e do consumo final do governo", afirmou o presidente do Destatis, Ruth Brand, em coletiva de imprensa.
"Por outro lado, as exportações registraram mais uma queda. O setor exportador alemão enfrentou fortes dificuldades devido às tarifas mais altas dos EUA, à valorização do euro e ao aumento da concorrência da China", disse Brand.