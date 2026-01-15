Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PIB da Alemanha cresce 0,2% em 2025 após dois anos de recessão

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu 0,2% em 2025, retomando a expansão após dois anos de recessão, de acordo com dados publicados hoje pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país.

"Após dois anos de recessão, a economia alemã voltou a crescer. O crescimento deve-se principalmente ao aumento do consumo final das famílias e do consumo final do governo", afirmou o presidente do Destatis, Ruth Brand, em coletiva de imprensa.

"Por outro lado, as exportações registraram mais uma queda. O setor exportador alemão enfrentou fortes dificuldades devido às tarifas mais altas dos EUA, à valorização do euro e ao aumento da concorrência da China", disse Brand.

