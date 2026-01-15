Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 9 mil, para 198 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 9 mil na semana encerrada em 10 de janeiro, para 198 mil, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país nesta quinta-feira, 15. O resultado contrariou expectativa de analistas consultados pela FactSet, de alta a 215 mil.

O total de solicitações da semana anterior foi revisado ligeiramente para baixo, de 208 mil para 207 mil.

Na semana até 3 de janeiro, os pedidos continuados tiveram queda de 19 mil, para 1,884 milhão, ficando aquém do consenso da FactSet (1,900 milhão). Esse dado é divulgado com uma semana de atraso.

EUA

