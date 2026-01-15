Papel do governo é garantir apuração dos fatos sobre Master, afirma Gleisi

A ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o papel do governo é garantir a apuração dos fatos que envolvem a liquidação do Banco Master. Segundo Gleisi, não há motivos para que o governo sinta receio de ser afetado pelas investigações. "O papel do governo é garantir que haja a fiscalização e a apuração dos fatos. O Banco Central tem o poder regulatório e de fiscalização, e a Polícia Federal de investigação. Eu tenho acompanhado e as duas instituições tem feito o seu trabalho. Precisamos que tudo isso seja devidamente apurado, dentro do devido processo legal, e que os responsáveis sejam punidos", disse Gleisi em entrevista à CNN Brasil.

Ela afirmou ainda que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca tratou sobre o tema com os ministros. Segundo ela, todos os que estiverem envolvidos com o caso, que segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser "a maior fraude bancária do País", devem responder judicialmente. A ministra da SRI também declarou que os atritos entre o Banco Central (BC) e o Tribunal de Contas da União (TCU) demonstram estar pacificados. A Corte de Contas procurou analisar a decisão do BC que liquidou o banco, mas recuou após reações negativas em Brasília.