Ouro fecha em queda, em meio à realização de lucros e arrefecimento de tensão Irã-EUA

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para fevereiro encerrou em queda de 0,26%, a US$ 4.623,70 por onça-troy. Já a prata para março teve leve alta de 1,05%, a US$ 92,347 por onça-troy.

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 15, com realização de lucros após as altas recentes e o arrefecimento de parte das tensões geopolíticas, bem como alívio para o risco de independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na noite da quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, abrandou o tom sobre o Irã, afirmando que as mortes no país persa resultantes da repressão do regime contra os protestos "acabaram".

O republicano também pontuou nesta quinta que não tem planos de demitir Jerome Powell da presidência do Fed, apesar da investigação iniciada pelo Departamento de Justiça sobre o chefe do BC.

Os preços da prata chegaram a tombar mais cedo, com o presidente americano sinalizando que vai adiar a imposição de novas tarifas sobre minerais críticos, mas se recuperaram ao longo da sessão. Em relatório, o ING aponta que a prata caiu mais de 7% depois de alcançar um recorde histórico acima de US$ 93 por onça-troy, movimento atribuído à redução dos riscos imediatos de gargalos na oferta.

A desvalorização dos preços dos metais preciosos, contudo, ainda pode ser limitada por riscos geopolíticos que tipicamente aumentam o apelo por ativos de segurança. O foco pode permanecer nos desdobramentos em torno do Irã e outras áreas da região, bem como em ações potenciais dos EUA, diz Bas Kooijman, da DHF Capital.