OCDE: taxa de desemprego do grupo se mantém estável a 5% em novembro

A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) se manteve praticamente estável em 5% em novembro em comparação com setembro de 2025, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 15.

Em relação a setembro, os níveis de desemprego ficaram inalterados em novembro em 23 países da OCDE - incluindo na União Europeia (6,0%) e na zona do euro (6,3%) -, aumentaram em quatro e caíram em outros cinco, com a Colômbia atingindo uma mínima histórica de 8,2%, detalhou a entidade, que tem sede em Paris.