Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

OCDE: taxa de desemprego do grupo se mantém estável a 5% em novembro

OCDE: taxa de desemprego do grupo se mantém estável a 5% em novembro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A taxa de desemprego média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) se manteve praticamente estável em 5% em novembro em comparação com setembro de 2025, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 15.

Em relação a setembro, os níveis de desemprego ficaram inalterados em novembro em 23 países da OCDE - incluindo na União Europeia (6,0%) e na zona do euro (6,3%) -, aumentaram em quatro e caíram em outros cinco, com a Colômbia atingindo uma mínima histórica de 8,2%, detalhou a entidade, que tem sede em Paris.

Devido à falta de dados para os Estados Unidos, os números de outubro de 2025 para a área da OCDE não estão disponíveis.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar