Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State sobe a 7,7 em janeiro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, avançou para 7,7 em janeiro, ante -3,9 em dezembro, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta quinta-feira, 15.

O resultado apresentou alta maior do que a esperada por analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador a 1,0 neste mês.

EUA

