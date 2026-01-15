Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não há a menor chance de eu me tornar presidente do Fed', diz Jamie Dimon da JPMorgan Chase

'Não há a menor chance de eu me tornar presidente do Fed', diz Jamie Dimon da JPMorgan Chase

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Presidente e CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse nesta quinta-feira, 15, que não há chance de ele se tornar presidente do Federal Reserve (Fed), mas não descarta a possibilidade de se tornar Secretário do Tesouro dos EUA durante uma entrevista no evento State of American Business 2026 da Câmara de Comércio dos EUA.

"Absolutamente, positivamente sem chance", disse Dimon sobre presidir o banco central americano.

A perspectiva de Dimon como secretário do Tesouro, ou até como presidente, surgiu repetidamente ao longo dos anos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar