'Não há a menor chance de eu me tornar presidente do Fed', diz Jamie Dimon da JPMorgan Chase

O Presidente e CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, disse nesta quinta-feira, 15, que não há chance de ele se tornar presidente do Federal Reserve (Fed), mas não descarta a possibilidade de se tornar Secretário do Tesouro dos EUA durante uma entrevista no evento State of American Business 2026 da Câmara de Comércio dos EUA.

"Absolutamente, positivamente sem chance", disse Dimon sobre presidir o banco central americano.