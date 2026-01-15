Na Espanha, Sánchez anuncia criação de fundo soberano de 10,5 bi de euros com recursos da UE
O presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta quinta-feira, 15, a criação do "Fundo Espanha Cresce", que será dotado de 10, bilhões de euros provenientes do Plano de Recuperação da União Europeia. Em pronunciamento, ele disse que o objetivo é mobilizar 120 bilhões de euros através de dívida privada e de investidores nacionais e internacionais.
Segundo Sánchez, o fundo soberano fará com que o legado das verbas de recuperação do bloco europeu perdurem para além de 2026.
"Os fundos europeus nos ajudaram a recuperar e resistir, mas também nos permitiram mudar o rumo e transforma-nos para sempre", afirmou Sánchez.
Segundo ele, maiores detalhes serão apresentados na próxima segunda-feira.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente