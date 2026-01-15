Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na Espanha, Sánchez anuncia criação de fundo soberano de 10,5 bi de euros com recursos da UE

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O presidente de governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta quinta-feira, 15, a criação do "Fundo Espanha Cresce", que será dotado de 10, bilhões de euros provenientes do Plano de Recuperação da União Europeia. Em pronunciamento, ele disse que o objetivo é mobilizar 120 bilhões de euros através de dívida privada e de investidores nacionais e internacionais.

Segundo Sánchez, o fundo soberano fará com que o legado das verbas de recuperação do bloco europeu perdurem para além de 2026.

"Os fundos europeus nos ajudaram a recuperar e resistir, mas também nos permitiram mudar o rumo e transforma-nos para sempre", afirmou Sánchez.

Segundo ele, maiores detalhes serão apresentados na próxima segunda-feira.

