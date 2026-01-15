Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na China, novos empréstimos em yuan sobem a US$ 130,5 bi em dezembro e ficam acima do esperado

Na China, novos empréstimos em yuan sobem a US$ 130,5 bi em dezembro e ficam acima do esperado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os novos empréstimos em yuan expandiram em dezembro na China, com emissão de 910 bilhões de yuans (US$ 130,5 bilhões) pelos bancos chineses, um aumento acentuado em relação aos 390 bilhões de yuans em novembro, informou o Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) nesta quinta-feira, 15.

O valor também superou os 815 bilhões de yuans previstos por economistas consultados pelo The Wall Street Journal, à medida que a segunda maior economia do mundo seguia no caminho para atingir sua meta de crescimento de cerca de 5%.

O financiamento social total, uma medida mais ampla de crédito que inclui financiamento não bancário, diminuiu a 2,21 trilhões de yuans em dezembro, ante 2,49 trilhões de yuan em novembro.

Já a base monetária da China (M2) teve aumento anual de 8,5% em dezembro, acelerando em relação ao aumento de 8% em novembro e superando o crescimento de 7,9% esperado pelos economistas consultados. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

CHINA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar