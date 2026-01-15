Na China, novos empréstimos em yuan sobem a US$ 130,5 bi em dezembro e ficam acima do esperado
Os novos empréstimos em yuan expandiram em dezembro na China, com emissão de 910 bilhões de yuans (US$ 130,5 bilhões) pelos bancos chineses, um aumento acentuado em relação aos 390 bilhões de yuans em novembro, informou o Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) nesta quinta-feira, 15.
O valor também superou os 815 bilhões de yuans previstos por economistas consultados pelo The Wall Street Journal, à medida que a segunda maior economia do mundo seguia no caminho para atingir sua meta de crescimento de cerca de 5%.
O financiamento social total, uma medida mais ampla de crédito que inclui financiamento não bancário, diminuiu a 2,21 trilhões de yuans em dezembro, ante 2,49 trilhões de yuan em novembro.
Já a base monetária da China (M2) teve aumento anual de 8,5% em dezembro, acelerando em relação ao aumento de 8% em novembro e superando o crescimento de 7,9% esperado pelos economistas consultados. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo EstadoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente