Na China, novos empréstimos em yuan sobem a US$ 130,5 bi em dezembro e ficam acima do esperado

Os novos empréstimos em yuan expandiram em dezembro na China, com emissão de 910 bilhões de yuans (US$ 130,5 bilhões) pelos bancos chineses, um aumento acentuado em relação aos 390 bilhões de yuans em novembro, informou o Banco do Povo da China (PBoC, em inglês) nesta quinta-feira, 15.

O valor também superou os 815 bilhões de yuans previstos por economistas consultados pelo The Wall Street Journal, à medida que a segunda maior economia do mundo seguia no caminho para atingir sua meta de crescimento de cerca de 5%.