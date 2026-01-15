Morgan Stanley supera em lucro e receita no quarto trimestre
O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,39 bilhões no quarto trimestre de 2025, um salto de cerca de 18% em relação aos US$ 3,71 bilhões apurados em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 15. No período, o lucro diluído por ação do banco americano ficou em US$ 2,68, bem acima do consenso da FactSet, de US$ 2,43.
A receita líquida teve expansão anual de 18,5% no trimestre, a US$ 17,89 bilhões, vindo também acima da projeção da FactSet, de US$ 17,74 bilhões, e do registrado no mesmo período em 2024, a US$ 16,22 bilhões.
As provisões para possíveis perdas com empréstimos ficaram em US$ 18 milhões. No mesmo período do ano anterior, o Morgan Stanley acumulava US$ 115 milhões em provisões.
Às 9h38 (de Brasília), a ação do Morgan Stanley subia 1,23% nos negócios do pré-mercado em Nova York.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente