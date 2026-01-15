Membro do Fed vê PIB dos EUA subindo 2% neste ano, mas alerta para inflação alta

Bostic ponderou que alguns impactos das tarifas aparecerão "mais à frente", mantendo pressões inflacionárias ao longo de 2026, em ambiente de preços já elevados.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira, 14, que a economia dos Estados Unidos se mostrou muito resiliente em 2025 e projetou que o Produto Interno Bruto (PIB) avançará 2% neste ano. O dirigente alertou, porém, para os riscos de uma inflação alta e persistente.

Para ele, o Fed deve manter a taxa de juros restritiva diante deste cenário, considerando que a inflação ainda está longe da meta do BC americano. "Muitos empresários ainda estão incorporando as tarifas nos preços", acrescentou, durante discurso em Atlanta.

Sobre o emprego, o dirigente avaliou que o mercado de trabalho dos EUA não está mais tão apertado, diante da maior cautela de empregadores em contratações devido a incertezas econômicas.

Segundo Bostic, a atualização dos dados da economia dos EUA - atrasados pelo maior shutdown da história - pode esclarecer melhor a situação do país. No entanto, o dirigente notou que a normalização só deve ocorrer a partir dos meses de abril e maio.