Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões

O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 41 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena , realizado na noite desta quinta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 41 milhões.

A quina teve 46 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 38.114,61. Outras 3.175 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 910,23 cada.