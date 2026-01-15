Lula sanciona Orçamento de 2026 com veto de R$ 392,8 milhões em emendas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o Orçamento de 2026 na noite da quarta-feira, 14, com veto a R$ 392,8 milhões em emendas parlamentares. Apesar do veto, um acordo feito com o Congresso Nacional fará o governo pagar no mínimo R$ 19 bilhões em recursos indicados por deputados e senadores antes das eleições presidenciais. O Orçamento foi sancionado com um superávit de R$ 34,5 bilhões.

A peça orçamentária foi aprovada pelos parlamentares com corte em despesas obrigatórias, em despesas de manutenção dos ministérios, no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outras vitrines do governo federal, entre elas o Pé-de-Meia e o Auxílio Gás. Tudo isso para inflar emendas e aumentar o fundo eleitoral. Principais números do Orçamento de 2026: - Salário mínimo: R$ 1.621; - Bolsa Família: R$ 158,6 bilhões;

- Pé-de-Meia: 11,5 bilhões; - Auxílio Gás: 4,7 bilhões; - Farmácia Popular: R$ 6 bilhões;

- Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC): R$ 50 bilhões; - Investimentos: R$ 80,9 bilhões; - Programas habitacionais: R$ 30,6 bilhões.

Dos R$ 62 bilhões em emendas aprovadas, R$ 49,9 bilhões são recursos carimbados e sob controle dos parlamentares. Outros R$ 12 bilhões foram emendas de comissão e bancadas colocadas sob o guarda-chuva dos ministérios, porém, com possibilidade de servir como barganha para atender a indicações do Congresso, como vem acontecendo nos últimos anos sem transparência. Lula vetou R$ 392,8 milhões dessas emendas extras. O governo ainda se comprometeu a bloquear outra fatia e remanejar por conta própria outra parcela de recursos, eliminando R$ 11 bilhões de emendas extras do Orçamento da União.