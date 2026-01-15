Lucros da TSMC superam expectativas com boom de inteligência artificial

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) superou as expectativas para seus lucros do quarto trimestre nesta quinta-feira, 15. A fabricante taiwanesa de chips espera gastar pesadamente para atender à crescente demanda por processadores de inteligência artificial. A TSMC reportou um lucro líquido de 505,74 bilhões de novos dólares taiwaneses (US$ 16,02 bilhões), um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso superou as expectativas dos analistas de NT$ 469,13 bilhões, de acordo com estimativas de analistas consultados pela FactSet.

A TSMC informou que, em termos de dólares americanos, a receita do quarto trimestre foi de US$ 33,73 bilhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. A TSMC é a principal fornecedora de chips para a Nvidia, líder em semicondutores usados para aplicações de IA. A TSMC também fabrica os processadores centrais dentro dos iPhones da Apple, chipsets móveis da Qualcomm e processadores da Advanced Micro Devices. "Nossos negócios no quarto trimestre foram apoiados pela forte demanda por nossas tecnologias de processo de ponta", disse Wendell Huang, Diretor Financeiro da TSMC, em um comunicado. "Entrando no primeiro trimestre de 2026, esperamos que nossos negócios sejam apoiados pela contínua forte demanda por nossas tecnologias de processo de ponta." A TSMC afirmou que, para o trimestre atual, espera que a receita em termos de dólares americanos esteja entre US$ 34,6 bilhões e US$ 35,8 bilhões, acima dos US$ 25,53 bilhões para o mesmo período em 2025.

Para o ano completo, executivos da TSMC informaram aos analistas que esperam um crescimento de receita de aproximadamente 30%, em linha com as expectativas. A empresa espera um investimento anual de capital entre US$ 52 bilhões e US$ 56 bilhões, bem à frente dos US$ 40,9 bilhões para 2025. Uma razão para o aumento nos gastos pode ser a expansão da TSMC nos Estados Unidos. A fabricante de chips comprometeu um total de US$ 165 bilhões em investimento americano, incluindo a construção de três novas fábricas de semicondutores. O Wall Street Journal reportou na terça-feira que a TSMC poderia aumentar esse valor como parte de um acordo comercial entre os EUA e Taiwan e construir até uma dúzia de fábricas no Arizona. Fonte: Dow Jones Newswires*.