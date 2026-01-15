Lucro da Camil Alimentos cai 0,68% no 3º tri fiscal de 2025, a R$ 44,1 mi

Já a receita líquida diminuiu 5,1%, de R$ 3,105 bilhões para R$ 2,945 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2025. No segmento alimentício Brasil, a receita diminuiu 5,7%, para R$ 2,07 bilhões. O segmento alimentício internacional obteve receita líquida 3,8% menor, de R$ 875,8 milhões.

A Camil Alimentos obteve lucro líquido de R$ 44,1 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2025, encerrado em novembro, informou a empresa na quarta-feira, 14, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa recuo de 0,68% ante igual período do ano anterior, quando a companhia teve lucro de R$ 44,4 milhões. A companhia atua em arroz, feijão, café, açúcar, massas, pescados e biscoitos.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia aumentou 39,4% na mesma comparação, de R$ 171,3 milhões para R$ 238,8 milhões. A margem Ebitda cresceu 2,6 pontos porcentuais, encerrando o período em 8,1%.

A alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) terminou o terceiro trimestre fiscal de 2025 em 4,2 vezes, estável ante igual período do ano fiscal anterior. No período, a companhia investiu (Capex) R$ 95,4 milhões, 14% mais do que no terceiro trimestre fiscal de 2024.

No comunicado divulgado aos investidores, o diretor presidente da Camil, Luciano Quartiero, e o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Flavio Vargas, destacaram que os volumes consolidados no terceiro trimestre fiscal cresceram 14% na comparação anual, impulsionados, principalmente, pela operação internacional e pelas categorias de alto valor no Brasil.

"No mercado internacional, o Uruguai continuou sendo o destaque, impulsionando o crescimento das exportações, apoiado pela maior disponibilidade de arroz proveniente da última safra", disseram. "Nas categorias de alto valor, apresentamos crescimento de volumes em todas as frentes de negócios - pescados, massas, cafés e biscoitos - fruto das nossas ações comerciais e operacionais em curso que reforçam a estratégia de crescimento com mix de categoria de maior valor."