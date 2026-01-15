IBGE revisa vendas do varejo ampliado de outubro ante setembro, de +1,1% para +1,0%

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou de alta de 1,1% para alta de 1,0% a taxa de outubro ante setembro no varejo ampliado. Já o resultado das vendas no varejo em outubro ante setembro, de 0,5%, foi mantida.

As vendas do comércio varejista subiram 1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado ficou acima do teto das estimativas colhidas pelo projeções Broadcast, de alta de 0,9%, com piso de queda de 1% e mediana positiva de 0,2%.