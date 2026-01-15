Haddad diz que supreendeu o mercado ao entregar crescimento do PIB maior que o esperado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quarta-feira, 14, em entrevista à GloboNews, que surpreendeu o mercado ao entregar crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima do esperado pelos analistas. Um dos motivos para o bom desempenho da economia, segundo o ministro, foi a melhora no ambiente de negócios no País, principalmente em relação à concessão de crédito. Haddad disse ainda esperar uma queda da taxa Selic em 2026, "com responsabilidade", diante do cenário benigno. O ministro afirmou que os juros altos são o principal responsável pelo aumento da dívida pública e que ouviu de técnicos que "chega uma hora que juros é só para dar satisfação para o mercado", mas não entrou em detalhes sobre a afirmação.

Déficit Haddad reafirmou que o déficit nas contas públicas em 2025 deverá ficar em 0,48% do PIB, mas que o índice poderia ter chegado a 1,9% por causa do impacto de medidas tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Na entrevista, o ministro disse que Bolsonaro entregou o Orçamento de 2023 - primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - com a previsão de um déficit de R$ 63 bilhões, mas não inclui o aumento do benefício do Bolsa Família de R$ 400 para R$ 600. O ex-presidente também deu um "calote" nos precatórios que teve de ser honrado pela atual gestão. "Déficit com [o ex-presidente Michel] Temer e Bolsonaro ficava entre 1,5% e 2%", disse Haddad, para ressaltar o resultado do ano passado.