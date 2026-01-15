Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que foi comunicado da magnitude do caso Master pelo então chefe da CVM

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quarta-feira, 14, que o então presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo, foi à casa dele para falar sobre a magnitude do caso do Banco Master. Haddad afirmou que o caso é a "maior fraude bancária" da história do País.

Em entrevista à GloboNews, o ministro declarou que o assunto preocupa a Fazenda por três motivos, embora seja da alçada do Banco Central: o impacto sobre a CVM; sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que não é estatal, mas tem participação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal; e sobre a Receita Federal, por causa das questões tributárias.

Haddad reafirmou que conversa diariamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre o caso. Questionado sobre o pagamento do FGC aos investidores, Haddad afirmou o tema não é da alçada do Banco Central, mas que acredita que tudo será pago conforme o previsto. Ainda não há data definida para que os investidores do Master comecem a receber os valores de volta.

