Goldman Sachs tem lucro de US$ 4,62 bilhões no 4º trimestre de 2025

O Goldman Sachs registrou lucro líquido de US$ 4,62 bilhões no quarto trimestre de 2025, com lucro por ação diluído de US$ 14,01, resultado acima das projeções de analistas consultados pela FactSet, de US$ 11,70, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 15. O desempenho refletiu a força das áreas de mercados e banco de investimento, além de um efeito positivo relevante vindo de provisões para perdas de crédito.

O número foi impactado negativamente pela área de Platform Solutions, mas contou com crescimento expressivo em Global Banking & Markets, que mais do que compensou parte das pressões, segundo dados do relatório.

O resultado também foi influenciado por itens extraordinários ligados ao portfólio do Apple Card. O banco reconheceu US$ 2,26 bilhões em marcações negativas relacionadas à carteira de cartões, valor mais do que compensado, diz a instituição, por uma redução de reservas, o que levou a um benefício líquido de US$ 2,12 bilhões na provisão para perdas de crédito no trimestre.

O Goldman destacou ainda a continuidade da disciplina com capital, após ter anunciado aumento do dividendo trimestral para US$ 4,50 por ação e um forte ritmo de retorno aos acionistas ao longo de 2025, reforçando a solidez financeira do grupo ao final do exercício.