FMI elogia avanços econômicos na Argentina e destaca visita de Georgieva à Ucrânia

A Argentina começou o ano com um ritmo econômico considerado robusto, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). O órgão afirma que a melhora é impulsionada pelos esforços de estabilização macroeconômica e por um ambiente de maior otimismo nos mercados. "As projeções apontam para um crescimento de cerca de 4,5%, enquanto a inflação apresentou uma desaceleração significativa, caindo de níveis de três dígitos para cerca de 30% em 2025 - o nível mais baixo registrado nos últimos oito anos", informou a diretora de comunicação do Fundo, Julie Kozack, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.

A implementação consistente dos programas econômicos é vista como um fator-chave para equilibrar o processo de desinflação com os riscos de instabilidade externa. Para o FMI, um dos marcos recentes da gestão Milei foi a aprovação, pelo Congresso, do orçamento de 2026, além da sinalização de que enviará novas propostas ao Legislativo, com o objetivo de reduzir a informalidade no mercado de trabalho. No campo externo, a criação e o fortalecimento das reservas internacionais seguem como prioridade. Segundo o FMI, o crescimento das reservas em dólares ocorreu em ritmo acelerado no início do ano, reforçando a posição financeira do país e ajudando a sustentar a confiança dos investidores. Visita à Ucrânia