Financiamento de biocombustíveis bate recorde em 2025 com R$ 6,4 bi, diz BNDES

Autor Agência Estado
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 6,4 bilhões em crédito para produção de biocombustíveis em 2025, superando o recorde anterior, de R$ 4,8 bilhões, registrado em 2010.

A partir de 2023, o banco retomou o apoio à produção de bicombustíveis no País, em projetos diversificados, com etanol de milho e trigo, além do biometano.

Nos últimos três anos, já foram aprovados R$ 13,3 bilhões, cifra 204% maior que a alcançada entre 2019 e 2022.

"Ao financiar energia limpa e renovável, o BNDES fortalece a indústria nacional, contribui com a redução das emissões e consolida o país como protagonista da transição energética justa e sustentável", afirmou em nota o presidente do banco, Aloizio Mercadante.

