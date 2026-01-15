Financiamento de biocombustíveis bate recorde em 2025 com R$ 6,4 bi, diz BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 6,4 bilhões em crédito para produção de biocombustíveis em 2025, superando o recorde anterior, de R$ 4,8 bilhões, registrado em 2010.

A partir de 2023, o banco retomou o apoio à produção de bicombustíveis no País, em projetos diversificados, com etanol de milho e trigo, além do biometano.