EUA: participações estrangeiras em títulos do Tesouro atingiram recorde em novembro de 2025

As participações estrangeiras em títulos do Tesouro dos EUA avançaram em novembro de 2025 para o nível mais alto já registrado, com aumentos nos estoques da Noruega, Canadá e Arábia Saudita ajudando a compensar outra queda mensal no total da China.

No geral, as participações estrangeiras aumentaram em US$ 112,8 bilhões, para US$ 9,36 trilhões, mostraram dados do Departamento do Tesouro na quinta-feira, 15.

Segundo o departamento, os residentes estrangeiros aumentaram suas participações em títulos de longo prazo dos EUA em novembro; suas compras líquidas foram de US$ 221,8 bilhões. As compras líquidas por investidores estrangeiros privados foram de US$ 157,8 bilhões, e as compras líquidas por instituições oficiais estrangeiras foram de US$ 64,0 bilhões.

