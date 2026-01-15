EUA: Navarro critica possibilidade de parceria entre Ford e BYD para compra de baterias

O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Peter Navarro, criticou nesta quinta-feira, 15, a possibilidade da montadora americana Ford realizar uma parceria com chinesa BYD para compra de baterias.

"Então a Ford quer simultaneamente fortalecer a cadeia de suprimentos de um concorrente chinês e torná-la mais vulnerável à extorsão dessa mesma cadeia de suprimentos? O que poderia dar errado aqui?", escreveu Navarro na rede X.