Equinor vence 1º leilão spot de petróleo da PPSA no campo de Bacalhau

Cinco empresas estavam habilitadas para participar do leilão.

A Equinor foi a vencedora do leilão spot de petróleo promovido pela Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA) na quarta-feira, 14, arrematando a primeira carga de petróleo da União proveniente do campo de Bacalhau, na bacia de Santos. O volume adquirido foi de 1 milhão de barris, com carregamento previsto para o final de março de 2026.

O certame ocorreu às 11 horas, sendo acompanhado em tempo real pelos representantes das empresas concorrentes. Em março, deverão ser oferecidas novas cargas de Bacalhau ao mercado em leilão spot, informou a PPSA.

Além da Equinor,estavam habilitadas para participar do leilão ExxonMobil, Galp, Petrobras e PetroChina.

O certame virtual marca o início da comercialização do petróleo do campo, que entrou em produção em 15 de outubro de 2025.

A Equinor, ExxonMobil Brasil, Petrogal Brasil (JV GalpSinopec) e a PPSA são parceiras no projeto.